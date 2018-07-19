荣耀Note 10或本月26日发布：6.9吋屏幕+麒麟970

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 19 日消息：对于喜欢大屏幕的用户来说，最近要发布的就有小米Max3 和荣耀Note10 两部手机可选，前者今天已经提前发布了。荣耀Note10 的发布时间还是一个迷，不过今天花粉俱乐部官方微博表示荣耀Note10 发布会将在本月进行。

图源：花粉俱乐部官方微博

从花粉俱乐部官方微博给出的宣传图来看，荣耀Note10 将有更大、更快以及更cool的特点，也就是说屏幕更大、性能更好、发热少。目前这款手机真机已经在网络上曝光，知名爆料网站slashleaks拿到一组疑似荣耀Note10 的真机谍照，与任天堂switch主体大小差不多，不过要更薄，屏占比也高了不少。

图源：slashleaks

配置方面，荣耀Note10 正面采用一块6. 9 英寸2K分辨率的AMOLED屏幕，搭载麒麟 970 处理器，6GB运行内存+128GB机身存储，支持GPU Turbo技术。后置 1600 万像素双摄镜头，超过5000mAh电池容量，支持快充功能。据悉很有可能在 7 月 26 日发布。

图源：slashleaks

图源：slashleaks