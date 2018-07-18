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数码日爆

又一款定制套餐[国寿卡]：月费19元 2GB+150分钟

2018-07-18 10:54 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 18 日消息：如今手机流量费已经相比以前降低了不少，三大运营商都相继推出了无限量套餐，当然对于有些用户来说无限量套餐的性价比并不如互联网套餐。近日中国联通携手中国人寿推出了国寿专享卡，资费还算不错。

QQ截图20180718110610.png

图源：中国联通

国寿专享卡分为月费 19 元和月费 39 元两种套餐，价格较低的 19 元套餐，套餐内包含2GB国内流量， 150 分钟国内语音通话。 39 元套餐，套餐内包含5GB国内流量， 200 分钟国内语音通话。

超出套餐外，国内流量 10 元/GB，国内通话0. 1 元/分钟，国内短彩信0. 1 元/条。赠送来电显示，国内免费接听。

QQ截图20180718110625.png

图源：中国联通

相关特权：

体验特权：免费申请，激活当月 19 元套餐免费享受 150 分钟国内语音+2GB国内流量， 39 元免费享受 200 分钟国内语音+5GB国内流量(超出后均按照套餐外资费收费)。

首充特权：用户入网首次充值 50 元及以上话费，送 50 元话费。充值话费立即到账，赠送话费次日到账;首次充值话费不可清退，用户可自由使用;首充赠款为普通赠款，不可以抵扣国际长途、国际漫游、SP费用，流置放心用：超出套餐国内流量按 10 元/GB(1-100MB，按0. 1 元/MB计费，不足1MB按1MB计算，101MB – 1GB免费)，自动订购，当月有效。

申请地址：点击进入

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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