iOS 12 beta 4 开发者测试版怎么升级，苹果 iOS 12 beta 4 固件刷机更新方法教程

北京时间今天凌晨，苹果发布了 iOS 12beta 4 开发者测试版，上一个开发者测试版发布时间为 7 月 4 日凌晨，时隔刚好两周时间。

图片来自 推特 @Zollotech

iOS 12 beta 4 开发者测试版更新了什么，iOS 12 beta 4 更新内容：点此查看

iOS 12 第四个开发者测试版主要的更新内容还是常规的 BUG 修复和性能改进，并带来了一些相对第三个开发者测试版在细节上的改进，例如界面和功能的细微调整。

图片来自 苹果官网

苹果 iOS 12 beta 4 开发者预览版固件下载地址汇总： 点此查看

苹果 iOS 12 beta 4 开发者预览版固件升级刷机更新方法教程：

通过 iTunes 升级：下载固件，在桌面端打开最新版 iTunes，同时按下「Shift+更新」，选取将要刷入的固件即可。

通过 OTA 升级：使用 iPhone 自带的 Safari 浏览器打开对应描述文件，安装并重启后，直接在系统更新下检查并下载安装更新即可。

图片来自 外媒 wccftech

苹果 iOS beta 4 开发者测试版还不能与正式版的稳定性相比较，不建议普通用户升级使用。对于想尝鲜的用户，也最好在升级之前做好重要数据的备份工作。