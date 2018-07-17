2018 年三款新 iPhone 前面板曝光：6.1 英寸 LCD 版 iPhone 同样拥有窄边框

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 17 日消息，根据目前的消息，苹果将在今年秋季推出三款不同尺寸的新 iPhone，分别是 5.8 英寸的 iPhone X、6.5 英寸的大屏幕版 iPhone X Plus 和一款平价版的 6.1 英寸 LCD 屏幕 iPhone。并且将会有更多的机身颜色选择。

图片来自：外媒 mugtama.com

据悉，这三款设备都将采用类似于 iPhone X 的刘海屏设计方案，而且会取消机身正面实体 Home 键和 Touch ID指纹传感器转而采用 Face ID 面部传感器。今天国外知名爆料大神 Benjamin Geskin 就分享了三款 iPhone 的前面板谍照，可以看到这三款型号之间的并没有太大的差异。

三款新 iPhone 的前面板谍照（图片来自 推特 @VenyaGeskin1）

从照片上来看，这三款新 iPhone 都采用了刘海全面屏设计，经过仔细观察对比后可以发现，其中 6.1 英寸 LCD 版 iPhone 的下巴和边框要比两款采用 OLCD 屏幕的要宽一些。由于封装技术的限制，采用 LCD 屏幕设备还无法把手机下巴做到像 OLED 机型那么窄。

三款新 iPhone 的亮屏效果图（图片来自 推特 @VenyaGeskin1）

而根据日前的报道，其中由于成本限制，6.1 英寸使用 LCD 屏幕的机型无法与采用 COP 工艺封装的 OLED 机型拥有相同的窄下巴。为了解决这一问题，苹果 6.1 英寸 LCD 版 iPhone 屏幕的 LED 背光模组将由日亚化学工业供应，可将底部屏幕边框缩减至 2.0mm – 2.5mm，封装后的效果和 OLED 屏幕的设备不会有太大的差距，从谍照来看，苹果应该已经解决了这个技术问题。