华为 nova 3 新品发布会直播在哪看？华为 nova 3 发布会直播地址网址

7 月 18 日，华为将在深圳正式发布华为 nova 3 手机，这也是易烊千玺作为 nova 系列全球代言人代言的第一款产品。而除了 nova 3 外，华为还将一同发布 nova 3i 和华为手环 B5 两款新品。

图片来自 @华为终端官方微博

综合目前的消息，华为 nova 3 采用了 6.3 英寸 2340×1080 刘海屏，搭载麒麟 970，配备 6GB + 64 / 128GB 存储，3750 mAh 电池，支持 GPU Turbo。nova 3 后置 2400 万黑白 + 1600 万彩色双摄像头，双 F/1.8 光圈，前置 2400 万 + 200 万双摄像头。

华为 nova 3i 则将全球首发华为新一代中端芯片麒麟 710。nova 3i 同样配备了双面玻璃机身和刘海全面屏，只不过背部盖板由 3D 玻璃变为 2.5D 玻璃，电池容量 3340mAh、4 + 128GB 和 6+64GB 存储、GPU Turbo。另外 nova 3i 也采用前后四摄，只不过规格相对有所缩水。

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