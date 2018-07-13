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MIUI 10开放第二批机型开发版公测：共计17个机型

2018-07-13 15:23 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 13 日消息：5 月 31 日在小米 8 发布会上正式发布了MIUI 10，已经有不少机型体验过了，现在MIUI10 正式开启了第二批开发版公测，目前开发版用户已经可以通过OTA进行升级了，稳定版需要通过线刷升级到MIUI 10。

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图源：MIUI微信公众号

MIUI10 开发版第二批支持机型共 17 款，分别是：红米Note4X 高通版、红米手机5A、小米手机5s、小米手机5s Plus、小米Note 3、小米Max 标准版、小米Max 高配版、小米Max 2、小米手机5X、小米手机5c、小米手机4S、小米手机4c、红米手机4X、红米Note 5A 标准版、红米Note 5A 高配版、红米手机5、红米手机5 Plus。

MIUI10 开发版首批支持机型共 10 款，分别是：小米 8 系列、小米MIX 2S、小米MIX 2、小米MIX、小米6、小米6X、小米Note 2、红米Note 5、红米自拍手机S2、小米5。

升级方法：

MIUI 6/7/8/9 开发版可进入 设置>我的设备>MIUI版本 在线升级。

MIUI 6/7/8/9 稳定版，建议通过线刷升级至MIUI10 开发版，相关教程请在MIUI公众号内发送“刷机教程”获取。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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