中国电信联合爱奇艺推果卡套餐：最低9元每月

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 9 日消息：近日，中国电信联合爱奇艺推出了两款新互联网套餐，分别是 9 元的小果王卡和 39 元的果冻卡，相对于很多套餐来说非常实惠了，那么具体套餐是什么?办理地址在哪呢?一起往下看。

(图源：爱奇艺电信果卡官网)

小果王卡套餐费每月 9 元(原月租 19 元，用户存 240 元，入网次月开始返 10 元/月，返 48 个月，到期恢复 19 元月租)，套餐每月赠送1GB全国流量，爱奇艺、百度系、网易系、天翼视讯全国定向免流，赠送 100 分钟国内通话，全国无漫游，超出套餐外国内流量 1 元800MB/日，国内语音通话0. 1 元/分钟，国内短彩信0. 1 元/条。

果冻卡套餐费每月 39 元(原月租 99 元，用户存 240 元，入网后次月开始返 60 元/月，返 24 个月，活动到期恢复 99 元月租)，套餐内全国流量不限量，达到20GB后降速，赠送国内语音 500 分钟，全国无漫游，超出套餐外国内语音通话0. 1 元/分钟，国内短彩信0. 1 元/条。

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