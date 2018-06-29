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4999 元起！OPPO Find X 国行版正式发布：艺术与技术的交融

2018-06-29 15:35 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 29 日消息，在巴黎卢浮宫举行全球发布会之后，今天下午 OPPO 在北京举行国行版发布会，正式揭晓了 OPPO Find X 的国行价格。

先来回顾一下 OPPO Find X 的硬件配置。作为 OPPO 重回高端的力作，OPPO 使用了目前最强的硬件组合，搭载了高通骁龙 845 芯片、8GB 运行内存、128GB 存储空间、后置 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素、电池容量为 3730 毫安时，支持 VOOC 闪充，以及 USB Type-C 接口，并提供波尔多红和冰珀蓝两种配色。

OPPO Find X 最大的亮点是采用了「双轨潜望结构」设计，配置没有「刘海」的 6.4 英寸柔性曲面屏，官方称之为「曲面全景屏」，屏占比高达 93.8%，这也是目前史上屏占比最高的智能手机。Find X 搭载了类似苹果 Face ID 的 O Face 技术，该技术用于解锁，手机前后均没有配备指纹解锁功能。

另外，OPPO在国内同样推出了「OPPO Find X 兰博基尼合作限量版」，采用碳纤维纹理机身设计，512GB 存储空间。该版本采用了 Super VOOC 超级闪充，手机内部实际采用了两个 1700mAh 电芯，用 10V 5A，最大功率为 50W 的充电器给两块电池同时充电，35 分钟即可充满电。

OPPO 还在发布会上发布了旗下首款纯无线蓝牙耳机 O-Free，采用了低功耗设计，耳机单体可以提供 4 小时的不间断使用，搭配充电盒可以提供 12 小时的电量。TrueWireless Stereo 技术让左右耳声音与手机近乎同步，大幅度降低延迟并提升稳定性。除了接电话，O-Free 还支持随行翻译，唤醒语音助手，音乐控制等功能。OPPO O-Free 无线蓝牙耳机售价为 699 元。

价格方面，OPPO Find X 128GB 标准版本国行售价 4999 元；另外 OPPO 还在国内推出了存储空间为 256GB 的超级闪充版售价 5999 元；而搭载 Super VOOC 超级闪充、512GB 存储空间的 OPPO Find X 兰博基尼版限量版售价为 9999 元。

这与此前在海外率先发布的 OPPO Find X 256GB 版本 999 欧元（约合人民币 7500 元）；512GB 存储空间的 OPPO Find X 兰博基尼版限量版 1699 欧元（约合 12758 元）的售价要便宜不少，可以说相当良心了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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