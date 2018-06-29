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数码日爆

OPPO Find X国内今天正式发布：价格成最大悬念

2018-06-29 14:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 29 日消息：北京时间 6 月 20 日，oppo在法国卢浮宫正式发布了Find X旗舰手机，国内的发布会则是今天（ 6 月 29 日）下午两点半，最大的悬念就是国内的售价了，那么直播地址在哪呢？一起来看看吧。

QQ截图20180629140250.png

OPPO Find X正面采用了一块6. 42 英寸曲面全景屏，屏占比达到了93.8%，屏幕纵横比为19.5：9。机身背部采用了曲面玻璃，使用了特殊的3D叠层流光点彩工艺，手机在不同光线下呈现不同的色彩变化，颜值出众。

最大的亮点就是将相机隐藏了，采用了双轨潜望结构，将摄像头隐藏在手机内部，当你需要拍照或者解锁时，摄像头会秒速探出，完成操作后自动归位。

配置方面，OPPO Find X 使用了目前最强的硬件组合，搭载了高通骁龙 845 芯片、并且还拥有类似苹果 Face ID 的 O Face 技术、 8GB 运行内存、256GB 存储空间、后置 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素、电池容量为 3730 毫安时，支持 VOOC 闪充，以及 USB Type-C 接口，并提供波尔多红和冰珀蓝两种配色。

发布会直播地址：

官网：http://hd.oppo.com/2018/FindX/index.html

爱奇艺：http://www.iqiyi.com/marketing/oppofindxlive.html

腾讯视频：http://v.qq.com/live/p/topic/53950/preview.html


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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