“扫一扫”分享到微信

数码日爆

OPPO Find X北京发布会直播地址 Findx发布会在哪看

2018-06-29 13:57 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 29 日消息：北京时间 6 月 20 日，oppo在法国卢浮宫正式发布了Find X旗舰手机，国内的发布会则是今天( 6 月 29 日)下午两点半，最大的悬念就是国内的售价了，那么直播地址在哪呢?一起来看看吧。

QQ截图20180629140250.png

配置方面，OPPO Find X 使用了目前最强的硬件组合，搭载了高通骁龙 845 芯片、并且还拥有类似苹果 Face ID 的 O Face 技术、 8GB 运行内存、256GB 存储空间、后置 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素、电池容量为 3730 毫安时，支持 VOOC 闪充，以及 USB Type-C 接口，并提供波尔多红和冰珀蓝两种配色。

发布会直播地址：

官网：http://hd.oppo.com/2018/FindX/index.html

爱奇艺：http://www.iqiyi.com/marketing/oppofindxlive.html

腾讯视频：http://v.qq.com/live/p/topic/53950/preview.html

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

35分钟充满 OPPO Find X兰博基尼版明天发布

35分钟充满 OPPO Find X兰博基尼版明天发布

2017 全球 12 大手机厂商排名：中国占 9 席，小米增长最快！

2017 全球 12 大手机厂商排名：中国占 9 席，小米增长最快！

OPPO FindX国内发布会时间地点确定：价格29日揭晓

OPPO FindX国内发布会时间地点确定：价格29日揭晓

93.8%屏占比 OPPO Find X国行版将于6月29日发布

93.8%屏占比 OPPO Find X国行版将于6月29日发布

相关热点

传金融大鳄索罗斯将认购小米：相关代表不予置评

· 索罗斯将认购小米 小米IPO 小米上市

推广自家服务，谷歌向 KaiOS 功能型手机操作系统投资 2200 万美元

· KaiOS 谷歌 KaiOS手机

vivo中端机Z1i曝光：骁龙636+刘海全面屏

· vivo vivoZ1i vivoZ1i配置

腾讯王卡/百度圣卡：7月1日起流量统一升级为国内流量

· 腾讯王卡 百度圣卡 流量升级

神操作！某游戏公司请道士写代码作法祈福 为求开服顺利

· 请道士写代码作法祈福 游戏公司 服务器

美机长错发被劫持代码致飞机叫停 网友：求乘客心理阴影面积

· 错发被劫持代码 航班 劫持代码

太可怕！日本知名博主被网络喷子刺死 曾一天内被骚扰7次

· 日本知名博主被网络喷子刺死 博主 网络喷子

马云：更关注教育而不是生意 阿里巴巴只是我人生顺带一笔

· 阿里巴巴

作死！19岁网红直播手抓眼镜蛇 双目遭蛇喷射毒液

· 直播手抓眼镜蛇 网红 主播

暴雨毕业照走红 毕业照恶搞P图网络疯传

· 暴雨毕业照走红 P图 视频
查看更多
﻿

编辑推荐

菜鸟推出服饰物流突破性解决方案：次日达成标配

[要闻]· 06月29日

支付宝上线新技能：查询公积金缴存基数调整

[动态]· 06月29日

中兴通讯董事长向股民道歉 称后续经营很快恢复常态

[动态]· 06月29日

猎聘正式在香港联交所挂牌交易：发行价33港元

[动态]· 06月29日

滴滴专车品牌升级更名为“礼橙专车”，未来将上线独立APP

[动态]· 06月29日

联想成全球最大超算系统供应商：央视点赞

[动态]· 06月29日

华为7款经典机型升级安卓8.0：Mate 8/P9/荣耀8在列

[动态]· 06月29日

日本聊天应用Line将推加密货币交易所Bitbox

[块讯]· 06月29日