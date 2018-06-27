华为将于明年 6 月推出 5G 麒麟芯片，9 月推出 5G 手机

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 27 日消息，在今天举行的 2018 世界移动通信大会上海站上，华为轮值董事长徐直军表示，明年 3 月，华为将推出针对 5G 的独立组网方案，6 月会推出 5G 麒麟芯片，9 月推出 5G 手机。

这是华为首次明确5G相关业务推出的具体时间。 在 6 月 14 日的 3GPP 全会（TSG#80）上批准了第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结。5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作，这也意味着首个完整的 5G 国际标准已正式发布。预计 2019 年，整个 5G 标准将随着下一阶段的完成而完整出炉，一批 5G 手机也将发布。

华为还与中国联通在今天签署 5G 了战略合作协议。双方将聚焦在 5G 端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G 生态圈构建、5G 业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。

中国联通此前在国际伙伴合作大会上表示，5G 规模试验已经陆续在 16 个城市开通 ，预计 2019 年将进行业务应用示范及试商用 ，计划到 2020 年正式商用。



