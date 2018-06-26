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iOS 12公测版beta1固件下载 iOS12公测版描述文件下载安装

2018-06-26 16:49 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

今天凌晨苹果推送了iOS 12公测版beta1系统固件，iOS12 带来了系统性能的全面提升、推出了[Screen Time]功能帮助用户控制手机使用成瘾问题、通知中心获得新的群组式显示样式、Memoji 允许用户捏脸生成自定义形象。另外，Siri、AR、勿扰模式、iBooks、Facetime、相册、Carplay和录音便条等功能也获得了不同程度的功能更新。

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升级方法：

1.通过OTA升级：正式版和预览版用户用iPhone、ipad或iPod touch使用内置safari浏览器下载一个描述文件(文末给出)，之前有安装过其他描述文件的请先删除，然后在按照提示安装描述文件并重启设备。之后就可以通过OTA进行升级，这次固件有点大，耐心等待下载。

2.通过iTunes升级：下载相对应型号的iOS12 固件，在桌面端打开最新版itunes，同时按下“shift+更新”选择刚下载的固件即可。

描述文件下载地址：点击下载

苹果官方公测版申请：https://beta.apple.com/sp/betaprogram/

固件下载地址：点击进入


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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