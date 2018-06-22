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惊人屏占比！无刘海设计vivo NEX明天开卖：3898元起

2018-06-22 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 22 日消息：6 月 12 日vivo正式在上海发布了今年真正的旗舰手机vivo NEX，这款新机最大的亮点就是高达91.24%的屏占比，采用了无刘海的全面屏设计，前置镜头创造性的改用了升降设置。vivo NEX将于明天( 6 月 23 日)正式开售，价格 3898 元起。

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vivo NEX分为标准版和旗舰版，除了处理芯片型号不一样外，这两个版本其他配置外观基本一致。vivo NEX采用了一块6. 59 英寸的全面屏，分辨率为2316 × 1080，正面屏占比非常高，亮屏后视觉效果出众。后置竖排双摄，机身背面有“NEX”的logo，有宝石红和星钻黑两种配色可选。

配置方面，vivo NEX旗舰版搭载了骁龙 845 处理器，标准版则是骁龙 710 处理器。另外，旗舰版采用了屏幕指纹识别，标准版为后置指纹识别。标准版为6GB+128GB的内存组合，旗舰版则有8GB+128GB和8GB+256GB两种内存组合可选。拍照方面，前置 800 万像素升降式摄像头，后置双 1200 万像素摄像头。

价格方面，标准版6GB+128GB售价 3898 元，旗舰版8GB+128GB售价 4498 元，8GB+256GB售价 4998 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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