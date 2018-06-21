支付宝备用金是什么 支付宝备用金怎么开通

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 21 日消息：最近有网友发现支付宝推出了一个新的福利备用金服务，不过目前并不是人人都可以开通。那么这个支付宝的备用金是什么呢?有什么用、怎么开通以及使用规则又是什么，小编整理了下，一起来看看吧。

支付宝备用金是什么?

类似于支付宝的借呗功能，不过备用金并不会收取费用，期限也仅有 7 天，备用金固定额度每人为 500 元。每个月可以领取 2 次， 7 天之后自动归还，也支持提前还款，这相当于小额急救金额。

那支付宝备用金怎么开通?需要什么样的条件?

支付宝备用金目前仅限部分用户可开通，不过未来将开放更多人使用。开通的条件如下：

1、支付宝完成了实名身份认证;

2、年龄在18- 70 岁之间，且为中国大陆居民;

3、蚂蚁会员等级必须在黄金会员及其以上，且芝麻信用分必须在 650 分及其以上，且没有芝麻信用分负面记录。

开通方法：进入支付宝首页，如果页面中有一个“有一笔生活费可以领取”这个就是入口位置，如果没有看到说明您不具备资格。

怎么取备用金?

开通之后，只需打开支付宝app——我——蚂蚁会员——备用金即可看到，目前备用金仅支持提到支付宝余额。

备用金的取用规则是什么?

授信规则：

备用金固定每人 500 元。

取用规则：

1、每个月可取用 2 次备用金，取用金额为1- 500 元整数单位，取用期限为 7 天(不含申请当天);

2、备用金主动归还时需全额归还，不能部分归还;

3、备用金取用不收取利息和费用;

4、每笔取用需结清后方可申请取用下一笔。目前仅支持选择取用到支付宝余额。