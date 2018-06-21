“扫一扫”分享到微信

数码日爆

华为Mate 10系列开启Android 8.1+EMUI 8.1内测招募

2018-06-21 15:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 21 日消息：昨天晚些时候，在华为在花粉俱乐部论坛宣布开启华为Mate10 系列的EMUI 8.1+Android 8. 1 的内测招募，不过并没有特别说明是否搭载了之前发布的GPU Trubo技术，目前已经可以申请了。

db4aec5d2882d2301aea01110281ea20.jpg

具体的机型是：Mate 10 全网通版 ALP-AL00、Mate 10 移动定制全网通版 ALP-TL00、Mate 10 Pro 全网通版 BLA-AL00(含保时捷设计版)、Mate 10 Pro 移动定制全网通版 BLA-TL00。在人数方面同样也有限制，Mate10 为 1000 人，Mate 10 Pro为 1000 人，共计 2000 人。

申请步骤以及详情可以通过花粉俱乐部论坛进行查看：https://club.huawei.com/thread-16308249-1-1.html

另外，官方表示目前Android 8. 1 与部分第三方应用存在不兼容问题，所以升级完之后可能会导致第三方应用无法正常使用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

GPU Turbo支持哪些手机 华为GPUTurbo适配时间表

GPU Turbo支持哪些手机 华为GPUTurbo适配时间表

华为 P20、Mate 10 正式打入日本电信运营商市场

华为 P20、Mate 10 正式打入日本电信运营商市场

华为 P20 / Mate 10 / Mate RS 用上 Windows 10

华为 P20 / Mate 10 / Mate RS 用上 Windows 10

华为Mate 10/10 Pro开启EMUI8.0内测：加入电信VoLTE

华为Mate 10/10 Pro开启EMUI8.0内测：加入电信VoLTE

相关热点

松下召回笔记本：存在起火隐患，召回逾 4000 台笔记本电脑

· 松下召回笔记本 松下召回 松下笔记本

小米开始接受认购：香港 IPO 筹资最高 61.1 亿美元

· 小米开始接受认购 小米IPO 小米上市

oppofindx普通版有闪充功能吗 findx有指纹识别吗

· oppofindx oppofindx配置 oppofindx怎么样

小米众筹 ACTON 智能电动滑板：999 元，最长续航 12 公里

· ACTON智能电动滑板 电动滑板 小米众筹

意不意外？papi酱低调出任百度App首席内容官

· papi酱 百度App

马云：我创造阿里巴巴的灵感来自马来西亚

· 马云 阿里巴巴

无人超市是这么破产的：小情侣撕掉付款码偷一堆零食开溜

· 无人超市 无人超市被盗 付款码

3分钟收费2元！ofo回应涨价：正测试新的计费方式

· ofo回应涨价 ofo涨价

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

· 直播世界杯遭强吻 世界杯 直播

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

· 新五环之歌侵权 美团 岳云鹏
查看更多
﻿

编辑推荐

华为Mate 10系列开启Android 8.1+EMUI 8.1内测招募

[数码日爆]· 06月21日

松下召回笔记本：存在起火隐患，召回逾 4000 台笔记本电脑

[数码日爆]· 06月21日

周鸿祎为看世界杯买了台新电视：119999元

[动态]· 06月21日

小米开始接受认购：香港 IPO 筹资最高 61.1 亿美元

[数码日爆]· 06月21日

飞猪上线民宿短租频道 首批接入小猪短租房源

[动态]· 06月21日

“流量宝流量版”软件藏漏洞，数十万自媒体电脑成“肉鸡”

[动态]· 06月21日

警方：女子打车被害非滴滴司机杀人，系误上路过车

[动态]· 06月21日

意不意外？papi酱低调出任百度App首席内容官

[趣咖]· 06月21日