华为Mate 10系列开启Android 8.1+EMUI 8.1内测招募

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 21 日消息：昨天晚些时候，在华为在花粉俱乐部论坛宣布开启华为Mate10 系列的EMUI 8.1+Android 8. 1 的内测招募，不过并没有特别说明是否搭载了之前发布的GPU Trubo技术，目前已经可以申请了。

具体的机型是：Mate 10 全网通版 ALP-AL00、Mate 10 移动定制全网通版 ALP-TL00、Mate 10 Pro 全网通版 BLA-AL00(含保时捷设计版)、Mate 10 Pro 移动定制全网通版 BLA-TL00。在人数方面同样也有限制，Mate10 为 1000 人，Mate 10 Pro为 1000 人，共计 2000 人。

申请步骤以及详情可以通过花粉俱乐部论坛进行查看：https://club.huawei.com/thread-16308249-1-1.html

另外，官方表示目前Android 8. 1 与部分第三方应用存在不兼容问题，所以升级完之后可能会导致第三方应用无法正常使用。