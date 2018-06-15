安兔兔发布2018年5月份手机性价比报告

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 15 日消息：昨天下午安兔兔发布了 5 月份手机性价比榜单，在千元价位(0- 999 元)红米Note5 以及红米 5 夺得第一和第二，在1000- 1999 元价位魅族Pro7 和360 N6 Pro夺得第一和第二，在2000- 2999 元价位荣耀V10 和努比亚Z17 分列第一第二， 3000 元以上则由今年发布的一加手机 6 和小米mix2S拿到第一第二。

更多详情请看以下安兔兔发布的性价比报告：

恰逢“ 618 购物狂欢季”，各大手机厂商、电商平台纷纷放出促销广告。“ 618 促销价”、“全网最低价”，吸引了诸多消费者的关注。就手机类产品来说，到底哪些手机性价比高，更值得购买呢?

历经数日的数据统计、整理，今天我们发布新一期安兔兔手机性价比排行，为大家的购机提供指导。

注：性价比分值=机型平均跑分(V7 版)÷当前价格(参考京东官方店铺)

统计时间： 2018 年 5 月 1 日至 5 月 31 日;

数据机型：安卓手机;

单一机型总记录数>1000

本期性价比榜单，我们依然梳理了共 50 款在售机型，按照性价比分值的高低依次排序。本文则通过四个价格区间，为大家作进一步说明。

0~ 999 元

在0~ 999 元价位段，本期共有 15 款机型上榜。其中，红米Note 5(3GB|32GB， 999 元)，凭借 114 分的高性价比分值位居榜首。

红米5(2GB|16GB， 699 元)、魅蓝5s(3GB|16GB， 549 元)则分别位居其后，分值则均逼近100，性价比同样较为出众。

其中，红米Note5 搭载高通骁龙 636 处理器，安兔兔平均跑分114750。

需要补充的是，由于魅蓝6T是 5 月底发布， 6 月 1 日首卖，所以无缘本期榜单。

1000~ 1999 元

在1000~ 1999 元区间段，本期榜单共有 19 款机型，魅族PRO 7(4GB|128GB， 1499 元)性价比分值高达 108 分，高居榜首。

360 手机N6 Pro(4GB|64GB， 1449 元)、魅族PRO 7 Plus(6GB|64GB， 1799 元)则分别排名第二和第三。

特别要指出的是，魅族PRO 7(4GB|128GB)和 魅族PRO 7 Plus(6GB|64GB)，均搭载联发科Helio X30 处理器，安兔兔平均跑分在 16 万左右，价格大幅下调之后性价比分值则迎来了直线上升。

2000~ 2999 元

在2000~ 2999 元价位段，本期共有 11 款机型上榜。其中，荣耀V10(4GB|64GB， 2299 元)和努比亚Z17(6GB|64GB， 2299 元)，性价比分值都是 90 分，高居榜首。

黑鲨游戏手机(6GB|64GB， 2999 元)则紧随其后。尤其要指出的是，黑鲨游戏手机(6GB|64GB)搭载高通骁龙 845 移动平台，性能强劲，安兔兔平均跑分超过 26 万。

至于该价位段热门机型小米8，上市时间是 6 月初，所以无缘本期榜单。

3000 元以上

在 3000 元以上价位段，本期上榜机型共 5 款。一加手机6(6GB|64GB， 3199 元)毫无意外拔得头筹，性价比分值达到了 85 分。

与此同时，小米MIX 2S(6GB|64GB， 3299 元)、坚果R1(6GB|64GB， 3499 元)、华为Mate 10(4GB|64GB， 3399 元)、索尼Xperia XZ1(4GB|64GB， 3399 元)也都榜上有名。

值得一提的是，一加手机6(6GB|64GB)、小米MIX 2S(6GB|64GB)、坚果R1(6GB|64GB， 3499 元)均是高通骁龙 845 移动平台，深得资深手机用户的青睐。

至于本期安兔兔手机性价比榜单TOP50 汇总，大家可以前往安兔兔评测客户端，或安兔兔官网查看。

注：手机价格每日变动，购买时以官方最新价格为准;性价比排行仅是从手机的性能和价格两个维度去考量，并不包括手机的设计、做工、拍照等因素。