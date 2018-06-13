GPU Turbo支持哪些手机 华为GPUTurbo适配时间表
站长之家(ChinaZ.com) 6 月 13 日消息：今年 6 月 5 日，在荣耀Play的发布会上，华为带来了一项号称“吓人”的GPU Turbo技术，可以显著提升手机游戏性能提升，降低发热。不仅新发布的手机搭载了这项技术，旧机型也可以通过升级系统来获得这项技术的支持。那么GPU Turbo技术支持哪些手机呢，升级时间是什么时候？
今天华为官方给出了GPU Turbo技术支持升级的机型和时间表，可支持的机型如下：
荣耀系列：
荣耀Play首发；荣耀10、荣耀V9、荣耀V9、荣耀9、荣耀9i、荣耀 9 青春版、荣耀畅玩7X
华为系列：
华为Mate10、Mate10 Pro、Mate RS保时捷设计、Mate9、Mate9 Pro、华为P20、P20 Pro、P10、P10 Plus、华为Nova2s、Nova3s、华为麦芒6、华为畅享8 Plus、华为畅享7S
升级时间表如下：
6 月底：华为Mate10 系列、荣耀V10；
7 月：P20 系列、Mate RS保时捷设计、nova 2S、荣耀10、平板M5 系列；
8 月：nova 3e、畅享8 Plus、畅享7S、麦芒6、荣耀 9 青春版、荣耀畅玩7X；
9 月：Mate9 系列；
10 月：P10 系列、荣耀9、荣耀V9；
11 月以后：陆续升级其他产品。
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