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数码日爆

GPU Turbo支持哪些手机 华为GPUTurbo适配时间表

2018-06-13 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 13 日消息：今年 6 月 5 日，在荣耀Play的发布会上，华为带来了一项号称“吓人”的GPU Turbo技术，可以显著提升手机游戏性能提升，降低发热。不仅新发布的手机搭载了这项技术，旧机型也可以通过升级系统来获得这项技术的支持。那么GPU Turbo技术支持哪些手机呢，升级时间是什么时候？

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今天华为官方给出了GPU Turbo技术支持升级的机型和时间表，可支持的机型如下：

荣耀系列：

荣耀Play首发；荣耀10、荣耀V9、荣耀V9、荣耀9、荣耀9i、荣耀 9 青春版、荣耀畅玩7X

华为系列：

华为Mate10、Mate10 Pro、Mate RS保时捷设计、Mate9、Mate9 Pro、华为P20、P20 Pro、P10、P10 Plus、华为Nova2s、Nova3s、华为麦芒6、华为畅享8 Plus、华为畅享7S

升级时间表如下：

6 月底：华为Mate10 系列、荣耀V10； 

7 月：P20 系列、Mate RS保时捷设计、nova 2S、荣耀10、平板M5 系列； 

8 月：nova 3e、畅享8 Plus、畅享7S、麦芒6、荣耀 9 青春版、荣耀畅玩7X； 

9 月：Mate9 系列； 

10 月：P10 系列、荣耀9、荣耀V9； 

11 月以后：陆续升级其他产品。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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