安兔兔发布5月份iOS设备好评榜：新机仅iPhone8上榜

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 13 日消息：安兔兔发布了 5 月份iOS设备好评排行TOP10，从报告来看苹果iPhone 6s Plus依旧占据排行榜，这款已经发布已久的机器可以说深受喜爱了，另外iPhoneSE也排名靠前。苹果发布的三款最新型号仅有iPhone8 进入排行榜，可以说有点尴尬了。

具体详情一起来看看安兔兔发布的报告吧：

注：机型 5 星(注：最高为 5 星)好评数占比越多，好评率越高;数据来源安兔兔跑分(V7-iOS版);数据收集时间是 2018 年 5 月 1 日至 5 月 31 日;国内市场

至于iPad Pro (10. 5 英寸)，它是目前iOS设备中的跑分王，搭载的是 64 位架构的A10X Fusion芯片，安兔兔平均跑分成绩高达 276223 分，目前官网 5143 元起步，京东商城 4438 元起步，无论屏幕尺寸、性能还是价格，都比较符合用户们的选择。如果对价格或屏幕尺寸不满意，用户们还可以选择9. 7 英寸版，性价比更高。

其实，对于很多果粉来说，买苹果的数码产品主要是贪图它的前沿设计、安全性、流畅性和耐用性，但新款iPhone的设计创新不足、定价过高、系统问题不断等因素也导致用户对其评价逐渐降低，甚至iPhone X的好评率竟跌破90%，这在安兔兔好评榜历史上还是首次。