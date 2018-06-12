iPhone 的 3D Touch 和 Taptic Engine 联合发明人离开苹果

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 12 日消息，据外媒报道，联合发明了 3D Touch 和 Taptic Engine 的 Avi Cieplinski 已经离开苹果公司，加入了一家地图初创公司 Mapbox，负责 AR 相关功能开发。

据悉，Cieplinski 曾参与开发了很多 iPhone 功能，并且是 3D Touch（三维触控）和 Taptic Engine（线性马达）联合发明人。加入苹果之前，他曾经在推特工作。2015 年 9 月 10 日，苹果在新品发布会上宣布了 3D Touch 功能，3D Touch 是一种立体触控技术，被苹果称为新一代多点触控技术，有点类似 PC 上的右键。而 Taptic Engine 的作用是为你的 iPhone 产生震动以及模拟触觉反馈功能。

与此同时，地图初创公司 Mapbox 也宣布，Cieplinski 已加盟 Mapbox，负责开发基于位置的增强现实 (AR) 软件。Mapbox 总部位于华盛顿，去年曾融资 1.64 亿美元，主要投资者包括软银愿景基金。Mapbox 自身并不提供地图应用，而是为其他应用提供地图，如 Snap 和 Instacart，与谷歌地图和 HERE 等竞争。