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1999 元起！荣耀 Play 正式发布：搭载很「吓人」的 GPU Turbo 技术

2018-06-06 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 6 日消息，今天下午 14：30，华为「荣耀突破性技术暨荣耀 Play 新品发布会」在北京大学生体育馆举行，此前荣耀给各种宣传信息的「很吓人的技术」也在发布会上正式的揭晓。

此前被定义为「吓人」的技术是 GPU Trubo，一种图形处理的增强技术。发布会上余承东介绍称这是一种软硬结合的方式图像处理技术，可带来 60% 的图形处理性能提升和 30% 的能耗下降。

外观方面，荣耀 Play 采用了 6.3 英寸全面屏，拥有 89% 屏占比，背部为一体化金属设计， 提供幻夜黑、极光蓝、星云紫以及幻夜黑和魅焰红酷玩版，后两款采用镭雕线条纹路设计。

配置方面，荣耀 Play 搭载了麒麟 970 处理器、6GB 内存、3750mAh 电池、EMUI 8.2（基于安卓 8.1 深度定制）、后置 1600 万 AI 双摄等。

价格方面，荣耀 Play 4GB+64GB 售价 1999 元，6GB+64GB 售价 2399 元，6 月 11 日发售。其中荣耀 Play 酷玩版 6GB+64GB 版本售价 2499 元，将于 7 月限量发售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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