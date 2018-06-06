搭载“吓人技术”的荣耀Play正式发布：1999元起

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 6 日消息：今天下午两点半，荣耀在北京大学生体育馆发布了多款新品，其中最让人关注的就是余承东在微博中所说的“吓人的技术”GPU Turbo，具有高性能、更省电、高画质以及更酷玩的四个亮点。发布会的主角则由荣耀Play担当，售价 1999 元起。

外观方面，荣耀Play依然采用了刘海全面屏的设计，屏幕尺寸6. 3 英寸，分辨率为2340*1080，屏幕纵横比为19.5：9，屏占比达到了89%。机身采用了金属设计，后置竖排双摄镜头，后置指纹识别，有幻夜黑、极光蓝和星云紫三种配色可选。

配置方面，荣耀Play搭载了麒麟 970 处理器，不过不知道为啥发布会上对此并没有任何说明，运行内存4GB/6GB+64GB机身存储，并且支持最高256GB存储拓展，内置3750mAh容量电池。运行基于Android 8. 1 的EMUI 8. 2 系统，据官方介绍，荣耀Play率先搭载了GPU Turbo技术，搭配AI人工智能NPU，能够稳定高帧率游戏体验。

拍照方面，前置 1600 万像素摄像头(彩色，f/2. 0 光圈)，支持3D人像光效。后置 1600 万像素(彩色，f/2. 2 光圈)+ 200 万像素(彩色，f/2. 4 光圈)双摄镜头，支持AI技术。

价格方面，荣耀play 4GB+64GB： 1999 元;6GB+64GB： 2399 元，目前各大电商已经开启预约。