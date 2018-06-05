联想Z5正式发布：骁龙636+全面屏 售价1299元起

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 5 日消息：今天下午两点半，联想在北京发布了三款新机，分别是联想Z5、联想A5 和联想K5 Note，其中最让人关注的机型就是联想Z5 了，之前联想副总裁常程在微博中预热，让人感觉十分强大。

今天发布会上的联想Z5 似乎有点尴尬，显示屏方面，据官方给出的说法是6. 2 英寸靓彩全面屏，屏幕分辨率为2246*1080，拥有最高 700 尼特亮度，DCI-P3 广色域，3 JNCD(单位JNCD，Just Noticeable Color Difference，用来反映色彩偏移程度，数值越小说明色彩偏移越小，颜色显示越准)。同样采用了目前多数旗舰机使用的刘海全面屏设计。

配置方面，联想Z5 搭载了高通骁龙 636 处理器，6GB运行内存+64GB/128GB机身存储。内置一块3300mAh容量电池，支持快速充电，另外联想Z5 保留了3.5mm耳机接口，支持最高256GB存储扩展。前置 800 万像素摄像头，后置 1600 万像素+ 800 万像素双摄镜头，支持AI技术，景深效果、人像美颜都有不错的表现。

价格方面，联想Z5 6GB+64GB售价 1299 元，6GB+128GB版售价 1799 元，该机将于 6 月 12 日正式发售。