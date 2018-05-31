小米发布三款新机：小米8、小米8SE以及小米8透明探索版

5 月 31 日，小米在深圳召开年度旗舰发布会，发布6. 21 英寸和5. 88 英寸大小屏旗舰小米 8 和小米8 SE。小米 8 作为小米手机 8 周年纪念版，采用骁龙 845 年度旗舰处理器，成为全球首款双频GPS手机，支持超精准定位，拥有小米最好的AI变焦双摄，DxOMark拍照得分105。小米8 SE则是首款搭载骁龙 710 准旗舰处理器的小屏旗舰手机。更有一款透明探索版本的小米 8 同期发布，背部采用透明的四曲面玻璃，支持压感式屏幕指纹和“Face ID”人脸识别两大黑科技。小米 8 和小米8 SE分别将于 6 月 5 日和 6 月 8 日正式开售，价格 2699 起和 1799 起，小米 8 也是目前性价比最高的骁龙 845 手机。

小米8

外观方面，小米 8 背部采用四曲面玻璃机身，边框采用了 7 系铝合金。官方称其为四曲面“水滴弧线”。小米 8 的屏占比还算不错，整体与5. 5 英寸手机相差不大。

屏幕方面，小米 8 采用一块6. 21 寸18.7： 9 异形全面屏，分辨率为2248x1080，屏占比高达86.68%。

配置方面，小米 8 采用了高通骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前性能最好的芯片了，安兔兔跑分达到了 301472 分。搭配最高6GB运行内存+256GB机身存储，性能方面可以说不错了。另外，这次小米 8 还搭载了双频GPS，支持使用1575.42MHz的L1 频段和1176.45MHz的L5 频段进行双频定位。内置了3400mAh容量电池，支持QC4. 0 快充。

拍照方面，前置 2000 万像素摄像头，支持3D美颜，支持AI 人像模式以及10 类 AI 场景模式。后置了双 1200 万像素摄像头，单像素尺寸达到了1.4μm，支持，Dual PD双核对焦，另外有了AI的加持，整个可玩性更强了，例如影棚光效功能和AI短视频功能。小米 8 的拍照在DxOMark得分105。

小米 8 透明探索版

小米 8 透明探索版使用四曲面透明玻璃机身，从背部即可一窥手机内部构造。

同时，这还是全球首款压感屏幕指纹技术手机。相比普通屏幕指纹手机，小米 8 透明探索版增加的高灵敏压力传感器，可提升指纹画面清晰度以提升解锁识别率，同时振动反馈也让解锁体验更好。

小米 8 透明探索版还是首款搭载“Face ID”身份识别的安卓手机。“Face ID”基于3D结构光技术，在2D红外人像基础上，增加脸部毫米级3D深度数据。相比传统指纹识别，误识率仅为百万分之一，更加安全。小米 8 透明探索版采用的编码结构光模式可以快速匹配面部特征点，减少3D信息计算量从而降低“Face ID”的算法功耗。用户还可用全新的米萌功能，通过捕捉、分析面部肌肉运动，制作并分享属于自己的3D动画表情包。

小米8 SE

小米8 SE是全球首款使用高通骁龙 710 准旗舰移动平台的智能手机。骁龙 710 采用10nm工艺制造，与旗舰骁龙 845 的核心架构几乎一致。对比骁龙660，骁龙 710 的性能大幅提升，安兔兔跑分达到174333，AI性能可达 660 的两倍，同时能效比更是提升了30%之多。

小米8 SE水晶质感的2.5D玻璃机身线条硬朗，利落干练，整机尺寸仅有传统5. 2 寸手机级别大小，非常适合喜爱小屏机握感的用户。如此小巧的机身，搭配的却是5. 88 寸的三星18.7：9 FHD+ AMOLED异形全面屏，屏占比高达86.12%。后置Dual PD 1.4μm大像素、极速对焦的AI双摄，以及前置 2000 万四合一柔光自拍也让小米8 SE的拍照拥有旗舰水准。

小米 8 将于 6 月 5 日上午 10 点在小米商城、小米之家、小米有品、天猫官方旗舰店、京东、苏宁易购、国美互联网、唯品会、三际数码、小米授权体验店、小米直供点、迪信通、乐语Brookstone以及全国核心零售商户等渠道正式开售，小米8 SE将于 6 月 8 日上午 10 点首发。小米8 6GB+64GB版本售价 2699 元，是目前性价比最高的骁龙 845 手机;6GB+128GB版本售价 2999 元，6GB+256GB版本售价 3299 元。小米8 SE 4GB+64GB版本售价 1799 元，6GB+64GB版本售价 1999 元。