联通推国民卡套餐：最低19元享2GB全国流量+100分钟语音

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 29 日消息：现在很多互联网套餐相比于传统套餐来说要更加实惠，比如腾讯大王卡、阿里宝卡等等，不过这也不意味着运营商自己就不推出比较优惠的套餐了，近日中国联通就推出了一款国民卡套餐，较为实惠。

具体套餐有三挡，分别是月费 19 元，享受1GB国内流量， 100 分钟国内语音;月费 59 元，享受4GB国内流量， 300 分钟国内语音;月费 89 元，享受6GB国内流量， 600 分钟国内语音。这三款套餐都赠送来电显示，国内免费接听，套餐外国内流量 10 元/GB，国内语音0. 1 元/分钟，短彩信0. 1 元/条。

和很多互联网套餐一样，同样激活当月免费体验。首次充值 50 元及以上话费赠送 50 元话费，另外选择 89 元档的用户还可以免费选择靓号。目前还有活动， 19 元档的用户每个月加赠1GB全国流量，连续赠送 12 个月。

申请地址：https://m.10010.com/sma/guomincard/html/guomin.html