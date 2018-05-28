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数码日爆

红米新机亮相工信部网站 刘海全面屏+后置双摄

2018-05-28 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 28 日消息：早上我们刚报道小米除了小米 8 外还有一款定位入门级的手机将会发布，现在已经在工信部网站上通过了入网许可，型号为M1805D1SE、M1805D1ST、M1805D1SC。分别是正面白色面板背部香槟金设计、黑色前面板背部玫瑰金设计和黑色前面板背部灰色设计。

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这款新机的背面设计与早前发布的红米Note5 相似，依旧配备了竖排双摄镜头，同样指纹识别也放置在机身背面。机身正面则是刘海全面屏的设计，白色面板整体看起来比较违和，不过黑色面板就不错了。根据工信部网站给出的数据，这款新机正面的屏幕尺寸为5. 84 英寸，分辨率为2280*1080。

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配置方面，处理器为一颗 8 核心主频为2.0GHz的芯片，很有可能是来自高通的骁龙 625 处理器，运行内存提供2G/3G/4GB，机身存储提供16GB/32GB/64GB，内置3900mAh容量电池。后置 1200 万像素+ 800 万像素双摄镜头。

从配置方面和做工上看，这款新机很有可能是来自红米系列的新机，按照目前的命名来看很有可能是红米6。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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