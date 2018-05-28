3999 元！米家投影仪发布：3 秒自动对焦，搭载 MIUI TV 系统

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 28 日消息，小米将于 5 月 31 日在深圳举办年度新品发布会，正式发布年度旗舰小米 8 、小米手环 3 等新品。而现在小米生态链也推出了全新产品——米家投影仪。

据悉，这款米家投影仪采用德州仪器 0.47 英寸 DMD 芯片，物理原生分辨率达到 1080P，ANSI 亮度 800 流明，投射比可达 1.1:1，投影距离 2 米内即可投出 80 英寸画面，2.5 米内则可投出 100 英寸大屏，采用与小米电视相同的 MIUI TV 系统，接入海量影视资源。

外观方面，米家投影仪整体采用极简风格设计，其机身由铝合金挤压一体成型，并且采用了立式投影仪结构，并将镜头与机身对称轴重合，完全居中，更加符合审美的同时，在摆放方面也更方便。米家投影仪还贴心的将电源适配器内置于机身，只需要一根电源线接入，即插即用更方便。

配置方面，米家投影仪拥有 207 各反光镜片，可达 800ANSI 流明真实亮度，搭载 HDR10 画质增强技术。官方称米家投影仪采用了全新的光路设计使得投影亮度提高了 5%，采用的时欧司朗的 P1W/A 灯珠，实测亮度为 800ANSI 流明，在白天也能带来很好的观影体验。搭载杜比音效增强技术，可以带来影院级的视听体验。采用的是 2 英寸的 10w 双喇叭双被动膜音响，低频下潜出色。

米家投影仪售价 3999 元，将于 6 月 1 日 0 点于小米商城/有品/天猫/京东/苏宁开售，小米之家当日同步开售。