「很吓人的技术」即将面世！荣耀 Play & 荣耀 9i 正式宣布：6 月 6 日发布

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 28 日消息，今天中午，荣耀手机官方宣布将于 6 月 6 日于在北京大学生体育馆举办新品发布会，正式发布新机荣耀 9i 和荣耀 Play。

此前，余承东曾发布微博，称华为将在荣耀手机 6 月推出的全新产品上使用「很吓人的技术」。 荣耀总裁赵明也在日前的媒体采访中表示，「在选择这个技术应用在哪款产品的时候，我们内部也进行了很多的探讨，最后还是希望有一个全新的产品系列来演绎和支撑这样一个技术的发布，或者是来纪念这个技术的发布，我们将在 6 月 6 日发布的全新的旗舰产品的名字定义叫 honor play（荣耀 play）。」

从今天曝光的信息来看，荣耀 Play 将首次使用荣耀突破性技术，实现「一个天上，一个地下」的革命性进步。荣耀 Play 由孙杨代言，海报上还写着 AI 字样，「突破，让快更快」的口号也暗示了将搭载更加强力的处理器。

荣耀 9i 则是定义为潮美轻旗舰，由赵丽颖代言，手机正面也在海报上曝光，搭载刘海全面屏，想必会在前摄和美颜上下一番功夫。