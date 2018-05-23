“扫一扫”分享到微信

数码日爆

HTC U12+正式发布：DxOMark 评分仅次于华为 P20 Pro！

2018-05-23 17:22 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 23 日消息，今天下午，HTC 正式在海外发布了年度旗舰新机 HTC U12+，U12+ 的国行版本将于 5 月 25 日在深圳举行的 2018 HTC 新生态大会上亮相。

配置方面，HTC U12+ 采用了 6.0 英寸 QHD+（1440×2880）Super LCD 显示屏，搭载高通骁龙 845 芯片，配备6GB 内存，提供 64GB / 128GB 两种存储规格，电池容量为 3500mAh，支持 IP68 防尘防水功能。

外观方面，HTC U12+ 采用了 3D 水漾玻璃机身，提供透视蓝、陶瓷黑、烈焰红三种配色。

拍照方面，HTC U12+ 后置 1200 万+1600 万像素双摄像头，支持全相位自动对焦+激光对焦，支持 2 倍光学变焦，前置 800 万+800 万像素双摄像头，支持美颜、面部识别。 DxOMark 的 HTC U12+ 的拍照部分评分为 106 分，总分为 103 分，仅次于华为 P20 Pro，位列第二。

价格方面，HTC U12+ 64GB 售价 799 美元（约合人民币 5100 元），128GB 版售价 849 美元（约合人民币5400 元）。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

HTC U12+上架官网：售价5888元

HTC U12+上架官网：售价5888元

无刘海好评！HTC U12+官方渲染图/规格表大曝光：下周发

无刘海好评！HTC U12+官方渲染图/规格表大曝光：下周发

HTC U12+要涨价：128GB版售价5300元

HTC U12+要涨价：128GB版售价5300元

HTC 区块链智能机曝光：提供数字加密货币交易

HTC 区块链智能机曝光：提供数字加密货币交易

相关热点

雷军回应小米估值 630 - 680 亿美元：谣传！

· 小米估值 小米IPO 雷军

小米手环3图片曝光 将在小米8发布会上亮相

· 小米手环3 小米手环3价格 小米手环3怎么样

苹果新 iPhone 7nm 芯片开始量产：省电 40%、性能提升 20%！

· A12 苹果A12 A12芯片

魅蓝6T跑分曝光：搭载展讯处理器+2GB内存 本月29日发布

· 魅蓝6T 魅蓝6T价格 魅蓝6T怎么样

快递哥救坠楼男童怎么回事？具体经过如何？哪家的快递小哥？

· 快递哥救坠楼男童 韵达快递 快递小哥

特斯拉再出事故，34岁华裔工程师跌落池塘死亡

· 特斯拉再出事故 特斯拉

故意划伤豪车后留字条怎么回事？敲诈还留微信号是什么操作？

· 故意划伤豪车后留字条 微信 网贷

以“胡歌女朋友”昵称点外卖遭外卖小哥怒怼：他没有女朋友

· 胡歌女朋友 外卖 胡歌

网络热文疑造假怎么回事？具体什么情况？为什么指向赌博网站？

· 网络热文疑造假 赌博网站 网络博彩

手机号能继承了！手机号成虚拟财产儿子成功继承

· 虚拟财产 手机号能继承 手机号
查看更多
﻿

编辑推荐

这里凑齐了五代一加手机 每次进化巨大！

[数码]· 05月23日

菜鸟牵头，阿里巴巴推出绿色物流2020计划

[要闻]· 05月23日

饿了么将上线信息保护新功能 商家骑手看不到买家电话

[动态]· 05月23日

HTC U12+ 正式发布：DxOMark 评分仅次于华为 P20 Pro！

[数码日爆]· 05月23日

外媒曝滴滴在澳大利亚吉朗试运营 海外扩展再下一城

[动态]· 05月23日

快递小哥救坠楼男童手臂脱臼，从6楼坠落拿被单接住

[趣咖]· 05月23日

给力！美团外卖将于6月在全国开启​“号码保护”功能

[动态]· 05月23日

特斯拉再出事故，34岁华裔工程师跌落池塘死亡

[趣咖]· 05月23日