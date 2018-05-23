HTC U12+ 正式发布：DxOMark 评分仅次于华为 P20 Pro！

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 23 日消息，今天下午，HTC 正式在海外发布了年度旗舰新机 HTC U12+，U12+ 的国行版本将于 5 月 25 日在深圳举行的 2018 HTC 新生态大会上亮相。

配置方面，HTC U12+ 采用了 6.0 英寸 QHD+（1440×2880）Super LCD 显示屏，搭载高通骁龙 845 芯片，配备6GB 内存，提供 64GB / 128GB 两种存储规格，电池容量为 3500mAh，支持 IP68 防尘防水功能。

外观方面，HTC U12+ 采用了 3D 水漾玻璃机身，提供透视蓝、陶瓷黑、烈焰红三种配色。

拍照方面，HTC U12+ 后置 1200 万+1600 万像素双摄像头，支持全相位自动对焦+激光对焦，支持 2 倍光学变焦，前置 800 万+800 万像素双摄像头，支持美颜、面部识别。 DxOMark 的 HTC U12+ 的拍照部分评分为 106 分，总分为 103 分，仅次于华为 P20 Pro，位列第二。

价格方面，HTC U12+ 64GB 售价 799 美元（约合人民币 5100 元），128GB 版售价 849 美元（约合人民币5400 元）。