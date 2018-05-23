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数码日爆

小米 8 / MIUI10 本月 31 日同时发布，MIUI 10 有什么新功能

2018-05-23 11:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 23 日消息今天上午，小米正式宣布将在 5 月 31 日于深圳举行的小米 8 新品发布会上还将发布 MIUI 10，并打出了「我为快过闪电而奋斗」的标语。这也是继小米正式公布的本次新品发布会的第二款新品。

综合目前的消息，小米 8 将搭载骁龙 845 芯片，并且将是继苹果 iPhone X 之后，在安卓阵营首发支持 3D 结构光的手机，并且还支持屏幕指纹识别技术，如消息属实，这将是全球首款同时使用这两种技术的手机。

去年 MIUI 9 的 slogan 为「快如闪电」，而 MIUI 10 这次则只改了一个字，变为了「快过闪电」，从小米官方打出的标语来看，MIUI 10 的亮点依旧体验在「快」上。不出意外，MIUI 10 最初将基于 Android 8.1 系统深度定制， 显然 MIUI10 将继续在「快体验」方面下功夫。

另外，随着全面屏手机的流行，预计全新的 MIUI 10 系统还将对全面屏做更多的优化和创新，最大程度发挥全面屏手机的优势。 小米 8 预计也将首发搭载 MIUI 10 系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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