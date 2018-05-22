“扫一扫”分享到微信

数码日爆

一加6首销战绩斐然：开售50秒破亿 12分钟销量十万

2018-05-22 15:41 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 22 日消息：今天早上 10 点开始一加发布的新旗舰一加 6 在手机官网和京东商城开启了首销，随后不久一加官方微博就发布了战报，表示在京东平台一加 6 销售额破亿用时一分钟，销量破十万用时 16 分钟。

e6bb7c0dgy1frjxth7t2rj20og17g4cw.jpg

除了京东平台外，一加还公布了全网销售数据，开售 50 秒，一加 6 的销售额破亿， 12 分钟销量突破了十万。显然这次一加 6 的存货量很多，之前一加CEO刘作虎就表示备货量是一加5T的两倍。今天下午 4 点官网、京东将再次开售，有兴趣的可以关注下。

配置方面，一加 6 搭载骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前高通最高端的了，全系标配LPDDR4X内存和UFS 2. 1 内存。正面一块6. 28 英寸分辨率为2280* 1080 分辨率的显示屏，屏幕纵横比例为19：9。前置 1600 万像素摄像头，支持AI人像美拍，另外还支持自拍背景虚化。后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到了F/1.7，进光量更大，拍照更清晰。其他方面，一加 6 内置3300mah容量电池，并且支持Dash闪充技术。

售价上，一加6 6GB+64GB版售价 3199 元(亮瓷黑)，8GB+128GB版售价 3599 元(全配色)，8GB+256GB版售价 3999 元(墨岩黑)，漫威复仇者联盟限量版(8GB+256GB)售价 4199 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

一加6首销战报出炉：50秒销售额破亿

一加6首销战报出炉：50秒销售额破亿

一加6为何不支持无线充电？官方释疑

一加6为何不支持无线充电？官方释疑

一加6今天首销：京东预约量超67万 售价3199元起

一加6今天首销：京东预约量超67万 售价3199元起

一加6首销：搭载骁龙845 3199元起售

一加6首销：搭载骁龙845 3199元起售

相关热点

华为Mate9/9 Pro迎来EMUI 8.0更新：新增人脸解锁功能

· 华为Mate9 华为Mate9更新 EMUI8.0更新

联想回应国产系统起因怎么回事_联想回应国产系统原因

· 联想回应国产系统 联想回应国产系统原因 联想回应国产系统起因

全新美图 T9 正式亮相！前后双摄像头超强影像配置

· 美图T9 美图T9价格 美图T9发布会

一张图了解美图T9手机：前后双摄 美颜拍照

· 美图手机 美图T9 美图T9手机

英特尔微软公布新漏洞，修复后电脑性能将下降2-8%

· 英特尔 漏洞 微软

蹲墙角吃面照走红怎么回事？为什么蹲墙角？背后真相让网友心酸

· 蹲墙角吃面照走红 朋友圈

服气！马云巴菲特神预测：中美不会打贸易战

· 马云 巴菲特 中美贸易战

2058年还清40万怎么回事？情侣分手后前任为何讨还支付宝余额

· 淘宝代购 支付宝余额

如家被指擅播电影怎么回事？盗播哪部电影？要陪多少钱？

· 如家被指擅播电影 美人鱼 网络传播权

小鸣单车破产清算，用户如何要回押金？截止日期是什么时候？

·
查看更多
﻿

编辑推荐

中移动4G用户首现负增长 网友：还不是因为贵

[趣咖]· 05月22日

又一虚拟货币传销案：50亿平台突然覆灭，35万人被坑

[区块链]· 05月22日

罗永浩：苹果一定会完整、全面的抄袭锤子产品

[动态]· 05月22日

印度宣布将利用人工智能开发武器 系统正制定路线图

[外闻]· 05月22日

对话吴欣鸿：美图秀秀十年 从工具向社区转型

[动态]· 05月22日

传中国拟挑五家机构试点金融控股监管：包括蚂蚁金服

[动态]· 05月22日

自媒体Ayawawa被微博禁言6个月 因发布严重不当言论

[动态]· 05月22日

揭秘那些网红店为何永远在排队：人数不够演技来凑

[动态]· 05月22日