一加6首销战绩斐然：开售50秒破亿 12分钟销量十万

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 22 日消息：今天早上 10 点开始一加发布的新旗舰一加 6 在手机官网和京东商城开启了首销，随后不久一加官方微博就发布了战报，表示在京东平台一加 6 销售额破亿用时一分钟，销量破十万用时 16 分钟。

除了京东平台外，一加还公布了全网销售数据，开售 50 秒，一加 6 的销售额破亿， 12 分钟销量突破了十万。显然这次一加 6 的存货量很多，之前一加CEO刘作虎就表示备货量是一加5T的两倍。今天下午 4 点官网、京东将再次开售，有兴趣的可以关注下。

配置方面，一加 6 搭载骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前高通最高端的了，全系标配LPDDR4X内存和UFS 2. 1 内存。正面一块6. 28 英寸分辨率为2280* 1080 分辨率的显示屏，屏幕纵横比例为19：9。前置 1600 万像素摄像头，支持AI人像美拍，另外还支持自拍背景虚化。后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到了F/1.7，进光量更大，拍照更清晰。其他方面，一加 6 内置3300mah容量电池，并且支持Dash闪充技术。

售价上，一加6 6GB+64GB版售价 3199 元(亮瓷黑)，8GB+128GB版售价 3599 元(全配色)，8GB+256GB版售价 3999 元(墨岩黑)，漫威复仇者联盟限量版(8GB+256GB)售价 4199 元。