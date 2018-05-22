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一加6今天首销：京东预约量超67万 售价3199元起

2018-05-22 09:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 22 日消息：一加在 5 月 17 日发布了新一代旗舰手机一加6，首销时间是今天( 5 月 22 日)上午 10 点，在一加官网和京东商城现货购买，目前已有超过 67 万人预约。有兴趣的可以关注一下，售价 3199 元起。

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配置方面，一加 6 搭载骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前高通最高端的了，全系标配LPDDR4X内存和UFS 2. 1 内存。正面一块6. 28 英寸分辨率为2280* 1080 分辨率的显示屏，屏幕纵横比例为19：9。前置 1600 万像素摄像头，支持AI人像美拍，另外还支持自拍背景虚化。后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到了F/1.7，进光量更大，拍照更清晰。其他方面，一加 6 内置3300mah容量电池，并且支持Dash闪充技术。

售价上，一加6 6GB+64GB版售价 3199 元(亮瓷黑)，8GB+128GB版售价 3599 元(全配色)，8GB+256GB版售价 3999 元(墨岩黑)，漫威复仇者联盟限量版(8GB+256GB)售价 4199 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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