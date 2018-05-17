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数码日爆

黑鲨游戏手机新增竞技版256GB版本：手机3999元

2018-05-17 15:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 17 日消息：今年 4 月 13 日黑鲨科技发布了 2018 首款游戏手机，专为玩游戏设计，有6GB+64GB和8GB+128GB两个版本可选，现在官方宣布将新增256GB存储版本，并于 5 月 22 日上市，售价为 3999 元。

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配置方面，黑鲨游戏手机搭载了骁龙 845 处理器，最高8GB LPDDR4X运行内存，以及最高256GB的UFS 2. 1 的机身存储。虽然是一款游戏手机，不过在拍照方面依然不错，前置了 2000 万像素摄像头，后置 1200 万像素+ 2000 万像素双摄镜头。正面一块5. 99 英寸屏幕，分辨率为2160*1080，。其他方面，黑鲨游戏手机内置了4000mAh容量电池，并且支持最高18W快充，运行JOY UI系统。

另外，作为一款游戏手机，黑鲨手机在散热方面可以说很强了，搭载了多级直触一体式液冷系统，覆盖全部高发热模块，

高效为手机核心部件降温，处理器可以长时间保持高频和稳定输出。另外还有一键进入 SHARK 模式等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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