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荣耀在海外发布荣耀10 ：售价比国内更高

2018-05-16 11:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 16 日消息：北京时间 15 日晚间，华为荣耀在伦敦举办了荣耀 10 海外发布会，荣耀 10 将在英国、法国、德国、意大利和西班牙同步发售，其实这款手机国内上个月已经发布了，海外的售价为64GB版本399. 9 欧元(约合人民币 3015 元)，128GB版本449. 9 欧元(约合人民币 3391 元)。

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与之前一贯的传统，海外版的售价要比国内贵不少，国内的价格为荣耀10 6GB+64GB版本售价 2599 元，6GB+128GB版本售价 2999 元。

外观方面，荣耀 10 正面一块5. 84 英寸分辨率为2280* 1080 的刘海全面屏，官方称之为小萌脸。前置隐藏式指纹识别，据称湿手同样可以解锁。背部采用了极光色设计，官方表示用打造一台手机的时间来打造一片背壳，工艺难度极高，提供幻影蓝、幻影紫、海鸥灰和幻夜黑四种配色。

配置方面，荣耀 10 搭载麒麟 970 处理器，在AI方面应用较为强劲，特别是在摄影方面。配备最高6GB运行内存+128GB机身存储。前置 2400 万像素摄像头，后置 2400 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到F/1.8。

其他方面，荣耀 10 内置了3400mAh电池，支持最高5V 4.5A超级快充，运行Android 8.1 系统。保留了3.5mm耳机孔，红外和NFC功能，另外还有AR功能。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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