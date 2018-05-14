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数码日爆

一加6海外售价曝光 64GB版本价格近4000

2018-05-14 16:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 14 日消息：5 月 16 日，一加将在伦敦发布一加 6 手机，随着时间的临近，这款新机的外观和配置基本上已经曝光得差不多了，今天外媒网站还带来了一加 6 的两款全新配色。不过最让人关注的还是它的价格了。

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近日，国外的电商网站提前上架了一加 6 手机，销售价格也给了出来，64GB版本价格为 519 欧元(约合人民币 3940 元)，128GB版本价格为 569 欧元(约合人民币 4320 元)，不过256GB顶配版的价格并未给出，不知道是不是中国专属版本。

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配置方面，一加 6 采用了目前最新的骁龙 845 处理器，最高8GB运行内存+256GB机身存储。正面一块6. 28 英寸刘海全面屏，分辨率达到2280*1080。前置 1600 万像素摄像头，后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头。内置电池容量3300mAh，并且支持Dash闪充技术，运行Android 8. 1 系统。

国内的发布会时间与海外发布时间相差不久，将在 5 月 17 日正式发布，目前在京东商城和一加官网已经开启预约。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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