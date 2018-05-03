小米递交上市申请，雷军招股书公开信全文：小米是谁？小米为什么而奋斗？

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 3 日消息，小米公司刚刚向港交所递交了上市申请，这也被认为将是今年全球最大规模 IPO。

小米在港交所提交 IPO 招股书显示，2017 年小米营收达到 1146 亿元，同比增长 67.5%，经营利润为 122 亿元。2017 年小米卖出 9140 万部手机，手机平均价格为 881 元。

招股书里还有小米董事长雷军的公开信，公开信里详细说明了小米是谁，小米为什么而奋斗。雷军刚刚也在知乎专栏放出公开信的简体中文版本。

以下是小米董事长雷军的公开信全文：

小米是谁？小米为什么而奋斗？

您好！感谢您对小米的关注和支持。当您打开这份文件时，看到的不仅仅是一家风华正茂、勃勃向上的公司，更是一份由勇气和信任所支撑的新商业蓝图。

在此，我想向您说明，小米是谁，小米为什么而奋斗。

小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。

具体而言，小米是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。我们的使命是，始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

8 年来的每一天里，“和用户交朋友，做用户心中最酷的公司”的愿景都在驱动着我们努力创新，不断追求极致的产品和效率，成就了一个不断缔造成长奇迹的小米。

2010 年 4 月成立小米时，我和我的合伙人们只有一个简单的想法：做一款让我们自己喜欢、觉得够酷的智能手机。我们 8 个联合创始人中， 6 人是工程师，另外 2 人是设计师，都是消费电子设备狂热的“发烧友”。

“感动人心，价格厚道”这八个字是一体两面、密不可分的整体，远超用户预期的极致产品，还能做到“价格厚道”，才能真正“感动人心”。创新科技和顶尖设计是小米基因中的追求，我们的工程师们醉心于探究前人从未尝试的技术与产品，在每一处细节都反复雕琢，立志拿出的每一款产品都远超用户预期 。我们相信打破陈规的勇气和精益求精的信念才是我们能一直赢得用户欣赏、拥戴的关键 。

不止于技术，我们推崇大胆创新的文化。从手机工艺、屏幕和芯片等技术的前沿探索，到数年赢得的 200 多项全球设计大奖；从“铁人三项”商业模式，到通过“生态链”公司集群 ；从“用户参与的互联网开发模式”，到小米线上线下一体的高效新零售…… 创新精神在小米蓬勃发展并渗透到每个角落，并推动我们不断加快探索的步伐。

目前，我们是全球第四大智能手机制造商，并且创造出众多智能硬件产品，其中多个品类销量第一。我们还建成了全球最大消费类 IoT平台，连接超过 1 亿台智能设备。与此同时，我们还拥有1. 9 亿 MIUI月活跃用户，并为他们提供一系列创新的互联网服务。

真正让我们更加自豪的并非是这些数字，中国智能手机和智能设备等一系列行业的面貌因为我们的出现而彻底改变。

我们推动了智能手机在中国的快速普及和品质提升，这为中国移动互联网的快速爆发打下坚实基础。移动支付、电商、社交网络、短视频等行业在中国的蓬勃发展都有赖于移动互联网涌入了数以亿计的庞大人口。中国这一全球最大市场中，移动互联网行业的跨越式发展、成熟的背后，我们也被公认作出了不少贡献。

优秀的公司赚的是利润，卓越的公司赢的是人心。更让我们自豪的是，我们是一家少见的拥有“粉丝文化”的高科技公司。被称为“米粉”的热情的用户不但遍及全球、数量巨大，而且非常忠诚于我们的品牌、并积极参与我们产品的开发和改进。