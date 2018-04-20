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真·拍照之王！华为 P20 Pro 获 TIPA「最佳智能拍照手机」

2018-04-20 16:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4 月 20 日消息，自华为 P20 Pro 发布以来，首个徕卡三镜头加持的华为 P20 Pro 的拍照实力有目共睹。今天上午华为官方宣布，P20 Pro 获得了 TIPA 颁发的「最佳智能拍照手机」。

知名相机评测机构 DxOMark 此前就给华为 P20 Pro 打出的 109 分总分、114 分拍照单项得分的最好成绩，而 TIPA（影像技术媒体协会奖）在华为 P20 Pro 其获奖评价中称，华为 P20 Pro 的三镜头让人印象深刻， AI 拍摄、熄屏快拍功能实用性强，可玩性高。

华为 P20 Pro 是世界上首款配备徕卡三镜头，并拥有最高像素的的智能手机。其采用 4000 万像素超大感光元件，搭配 f/1.8 光圈镜头；2000 万像素超清黑白模组以及首创 800 万像素长焦模组，能实现 3 倍光学变焦；华为 P20 Pro 的感光度最高可以使用到 ISO 102400，可以在极暗环境下捕捉清晰图像；AI 摄影大师可以智能识别 500+ 个场景；熄屏快拍功可以帮助用户在最快 0.3 秒内完成拍照，捕捉瞬间。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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