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荣耀10正式发布：颜值更吸睛 麒麟970加持 2599元起

2018-04-19 16:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4 月 19 日消息：今天下午华为在上海正式发布了新品荣耀 10 手机，与上个月发布的华为P20 系列一样，荣耀 10 也采用极光色设计，整体看来颜值不错，售价2599元起。

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外观方面，荣耀 10 正面一块5. 84 英寸分辨率为2280* 1080 的刘海全面屏，官方称之为小萌脸。前置隐藏式指纹识别，据称湿手同样可以解锁。背部采用了极光色设计，官方表示用打造一台手机的时间来打造一片背壳，工艺难度极高，提供幻影蓝、幻影紫、海鸥灰和幻夜黑四种配色。

配置方面，荣耀 10 搭载麒麟 970 处理器，在AI方面应用较为强劲，特别是在摄影方面。配备最高6GB运行内存+128GB机身存储。前置 2400 万像素摄像头，后置 2400 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到F/1.8。

其他方面，荣耀 10 内置了3400mAh电池，支持最高5V 4.5A超级快充，运行基于Android 8. 1 开发的EMUI 8. 1 系统。保留了3.5mm耳机孔，红外和NFC功能，另外还有AR功能。

售价方面，荣耀10 6GB+64GB版本售价2599元，6GB+128GB版本售价2999元。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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