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1799 元起！全能「小钢炮」努比亚 Z18mini 发布：搭载骁龙 660AIE

2018-04-11 16:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4 月 11 日消息，今天下午，努比亚在北京召开了新品发布会，正式发布了努比亚 Z18mini，努比亚 Z18mini 主要面向年轻用户群体，拥有全面屏、拍照、续航等多个卖点。

外观方面，努比亚 Z18mini 采用额头下巴缩窄的全面屏和窄边框设计，整体的屏占比很高，竖排双摄，后置指纹识别。努比亚 Z18mini 机身背部采用了 3D 曲面玻璃，共有耀钻黑、冰川白、莹玉粉、青瓷蓝和普罗旺斯紫 5 种配色。

配置方面，努比亚 Z18mini 采用高通骁龙 660AIE 多核神经网络加速芯片，6GB 运存，最高 128GB 存储，内置 3450mAh 电池，搭载基于 Android 8. 1 的定制系统。

拍照方面，努比亚 Z18mini 后置主摄像素达到了 2400 万，支持 PDAF 和对比度对焦，据官方称，可以在 0.1 秒内完成对焦；前置 800 万像素摄像头，80° 广角，AI 人工智能算法加持，支持智慧美颜。

价格方面，努比亚 Z18mini 6GB + 64GB 版售价 1799 元，6GB + 128GB 版 2099 元，普罗旺斯版 2199 元，今天下午 5 点开启预售，4 月 19 日 10：00 正式开售。

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