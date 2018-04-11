全网通5.0是什么？真的可以双网双4G双VoLTE吗

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 11 日消息：上个月小米发布了红米Note5，这款手机采用骁龙 636 处理器，支持全网通5.0，双卡双4G，另外同样支持双VoLTE。而之后发布的小米旗舰MIX 2S同样也支持这一功能，那么全网通5. 0 相对于4. 0 来说提升了什么，双卡双4G双VoLTE又是怎样的，一起看看小米官方整理的六问六答吧。

1、全网通5. 0 是什么?

相比小米去年推出的全网通4.0，全网通5. 0 可以说是一次跨越式的升级。因为全网通4. 0 只是让联通作为副卡时升级支持3G网路，而全网通5. 0 则是直接进入到双卡双4G时代，也就是说在手机的通知栏可以直接看到两个4G信号，保证双卡同时4G在网。

当然，前提是你需要确保双卡设置里，“启用双4G”的按钮是保持开启的状态。

2、双4G卡同时待机，数据流量走哪张?

在全网通4. 0 的时候，在MIUI里设置为“上网”的SIM卡会被认为是主卡，享受最高4G驻网的状态，数据流量通过这张主卡完成。而副卡则根据双卡组合享受不同的2G或3G网络。

如今全网通5. 0 双卡均在4G网络下，其实并不会两张卡同时消耗流量，也需要用户指定其中一张卡作为“上网”所用，也就是说只会有一个数据通路，不会导致两张卡同时消耗流量。

比如以移动+联通的双卡配备，选择了移动卡的功能为“上网”，即消耗中国移动的数据流量包。

3、流量如果只走一张卡，双4G有什么意义呢?

可能很多人看完上一个问题，都会有这样的困惑：如果只有一张卡作为“上网”所用，另一张即使是4G又有什么用呢?

1)双VoLTE

这里就要引出VoLTE，也就是高清语音通话，现在的小米手机已经全线支持，当你的信号栏上显示HD的标志，也就意味着这是基于IMS的语音业务，通俗点说就是通过数据流量来打电话。

所以，当全网通5. 0 以后，副卡全部也可以上4G网络，也可以支持VoLTE高清语音通话，下图信号的两个HD就是展现，这也就是双VoLTE。

2)通话上网两不误

当双卡均可支持4G以及VoLTE后，主副卡来电状态下，均可保证网络正常使用，也就是说在你玩游戏的时候来电话，也不会有任何影响。而此前，如果副卡来电网络就断开了，这对于王者荣耀和吃鸡玩家可能是致命的打击。

4、双VoLTE可以带来什么好处?

VoLTE的好处可能很多人都知道了，比如打电话的时候也可以同时上网，接通快、延迟小。另外VoLTE的语音采样为16KHz，相比传统GSM 的语音采样 8kHz，同样有着质的提升，这意味着VoLTE的通话音质更好。

此次小米MIX 2S的全网通5.0，采用双VoLTE，也就是两张卡均支持VoLTE HD通话，两张卡无论哪个接打电话，都可以享受高清的通话音质。

5、为什么我的MIX 2S没有双VoLTE呢?

VoLTE高清语音通话需要手机硬件支持，但并不是插上卡就可以使用，这首先你需要了解当地的网络部署情况，确认运营商是否已经部署VoLTE网络，然后你需要向当地运营商申请开通VoLTE业务。

以北京地区为例，目前只有中国移动启用了VoLTE服务，并且该服务可免费开通使用，另外两家运营商联通和电信暂时还未商用。所以目前双VoLTE也只有两张移动卡可以支持，未来当另外两家运营商搞定以后，也就真正是双VoLTE任意组合。

6、电信卡支持情况如何?

对于小米MIX 2S的全网通5.0，目前移动和联通支持情况最为简单，无论移动+移动、移动+联通、联通+联通都没有任何问题，均可支持双4G网络。

唯独电信卡相对比较特殊，理论上全网通5. 0 电信卡作为副卡时可支持VoLTE，但由于现在中国电信的VoLTE服务还未商用，所以目前电信卡作为副卡，暂时只能停留在CDMA 1x，也就是电信2G网络。如果电信+电信的双卡配置，副卡目前暂时无法使用，只待VoLTE。

所以目前如果有电信卡的组合，并且希望电信卡作为流量卡，那么就需要在MIUI设置中将其双卡功能改为“上网”，也就是主卡模式，电信将以4G驻网。