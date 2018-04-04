“扫一扫”分享到微信

数码日爆

阿里鱼卡流量升级：大鱼卡套餐日租宝全国流量1元1GB

2018-04-04 16:41 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 4 日消息：去年 10 月份，阿里巴巴与中国电信推出了阿里鱼卡互联网套餐，以比较实惠的套餐资费吸引了不少用户入网体验，在去年年底曾预告流量将迎来升级，并且新增免流应用。不过比较尴尬的是流量升级一直到今天才算是正式上线，而新增免流应用也仅有九游一个。

阿里鱼卡.jpg

正式升级后的详细套餐资费如下：

QQ截图20180404164336.png

小鱼卡月费 9 元，套餐内UC浏览器、优酷视频、高德地图、书旗小说、虾米音乐以及九游定向免流。套餐外省内 1 元800MB、国内流量 2 元800MB，当日有效。国内通话0. 1 元/分钟，国内短彩信0. 1 元/条。也就是说此次升级小鱼卡并没有份，场面再次尴尬。

大鱼卡月费 19 元，套餐内1GB全国流量， 100 分钟国内通话，UC浏览器、优酷视频、高德地图、书旗小说、虾米音乐以及九游定向免流。套餐外升级为全国流量 1 元1GB，当日有效。值得注意的是，在网六个月以上或预存 200 元才可升级，西藏和贵州地区暂不支持。

除此之外，官方预告飞猪、支付宝、淘宝以及微博也将加入定向流量免费，当然官方之前的预告我们就见识过了，具体的升级时间可能还得一段时间。此次升级相对于小鱼卡来说基本没有多大影响。

官方公告地址：https://mp.weixin.qq.com/s/z6w5xNyYhpxRji5hG7UUHA

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

中国联通推冰神卡套餐：99元享全国无限流量+300分钟

中国联通推冰神卡套餐：99元享全国无限流量+300分钟

厂长回归！国服三大失踪野王以回归俩，WE的那位何时归来？

厂长回归！国服三大失踪野王以回归俩，WE的那位何时归来？

clearlove重新连接！厂长上场消息已确认：下周二回归打FPX

clearlove重新连接！厂长上场消息已确认：下周二回归打FPX

江苏电信推视频王卡 多个视频APP定向免流

江苏电信推视频王卡 多个视频APP定向免流

相关热点

疑似一加6跑分曝光：性能强悍 263398分

· 一加6 一加手机6 一加手机

苹果发布四个 iPhone X 新广告，展示 Face ID 的便捷体验

· 苹果 iPhoneX ApplePay

AI 双摄！小米 MIX 2S 陶瓷白、陶瓷黑两色新机上手体验

· 小米MIX2S 小米MIX2S上手 小米MIX2S评测

小米 7 最新曝光：OLDE 刘海屏 + 结构光方案

· 小米7 小米7配置 小米7最新消息

阿里推鬼脸打折机 高分可免费喝咖啡，越丑分越高

· 鬼脸打折机 阿里巴巴

高科技吓死人！公墓明明没人却传出哭声 男子吓得不敢扫墓

· 高科技 公墓明明没人却传出哭声 扫墓

高校又出点名神器—限时扫二维码 网友：老师在进步

· 高校又出点名神器 二维码 点名

董明珠罕见谈择偶标准：和大部分女人一样 这个要凭感觉的

· 董明珠 格力集团 原创

携程获得网约车牌 行业又要开始大乱战？

· 携程获得网约车牌 网约车行业 携程专车

扎克伯格回怼库克：苹果假关心只为让用户掏钱

· 扎克伯格回怼库克 扎克伯格 Facebook
查看更多
﻿

编辑推荐

美团打车获成都网约车牌照

[动态]· 04月04日

阿里鱼卡流量升级：大鱼卡套餐日租宝全国流量1元1GB

[数码日爆]· 04月04日

小米一季度发售手机3000万部 全年或达1.5亿部

[动态]· 04月04日

英伟达倒霉了！比特大陆推出以太币矿机 显卡或有望降价

[区块链]· 04月04日

智能手机，你能不能再智能一点

[传媒]· 04月04日

滴滴外卖发成绩单：上线3天占无锡市场三分之一份额

[动态]· 04月04日

韩国千禧一代陷入比特币旋涡：想靠炒币一夜暴富

[区块链]· 04月04日

吴亦凡诉微博网友侵犯名誉权胜诉 获赔7万元

[动态]· 04月04日