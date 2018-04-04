阿里鱼卡流量升级：大鱼卡套餐日租宝全国流量1元1GB

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 4 日消息：去年 10 月份，阿里巴巴与中国电信推出了阿里鱼卡互联网套餐，以比较实惠的套餐资费吸引了不少用户入网体验，在去年年底曾预告流量将迎来升级，并且新增免流应用。不过比较尴尬的是流量升级一直到今天才算是正式上线，而新增免流应用也仅有九游一个。

正式升级后的详细套餐资费如下：

小鱼卡月费 9 元，套餐内UC浏览器、优酷视频、高德地图、书旗小说、虾米音乐以及九游定向免流。套餐外省内 1 元800MB、国内流量 2 元800MB，当日有效。国内通话0. 1 元/分钟，国内短彩信0. 1 元/条。也就是说此次升级小鱼卡并没有份，场面再次尴尬。

大鱼卡月费 19 元，套餐内1GB全国流量， 100 分钟国内通话，UC浏览器、优酷视频、高德地图、书旗小说、虾米音乐以及九游定向免流。套餐外升级为全国流量 1 元1GB，当日有效。值得注意的是，在网六个月以上或预存 200 元才可升级，西藏和贵州地区暂不支持。

除此之外，官方预告飞猪、支付宝、淘宝以及微博也将加入定向流量免费，当然官方之前的预告我们就见识过了，具体的升级时间可能还得一段时间。此次升级相对于小鱼卡来说基本没有多大影响。

官方公告地址：https://mp.weixin.qq.com/s/z6w5xNyYhpxRji5hG7UUHA