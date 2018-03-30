小米电视 4C 发布：超窄边框 + 4K HDR，售价 2199 元

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 30 日消息，在昨天推出了小米电视 4S 55 英寸之后，今天小米官方又带来了小米电视 4C 50 英寸，主打人工智语音、4K HDR、杜比音效、超窄边、钢琴烤漆等卖点。

外观方面，小米电视 4C 50 英寸延续了小米电视 4 系列的超窄边框设计，正面的一体感非常强。50 英寸的 4K 分辨率屏幕也保证了清晰度。

配置方面，小米电视 4C 50 英寸采用 4K 超高清显示屏，分辨率为 3840x2160，刷新率 50Hz，动态响应为 9.5 毫秒，可视角度 178°，搭载 64 位 Cortex A53 四核 1.5GHz 处理器，并内置 Mali-450 750MHz GPU，搭载 2GB 内存和 8GB 闪存，支持杜比音效。

接口方面，小米电 视4C 50 英寸除了支持 AV、模拟信号 DTMB、音频输出接口外，还提供了 3 个 HDMI 接口、2 个 USB 接口和 1 个以太网接口。

价格方面，小米电视 4C 50 英寸的零售价为 2199 元，4 月 3 日米粉节首卖优惠价 1999 元。