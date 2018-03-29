华为 P20 / P20 Pro / Mate RS 保时捷版全球独家开箱！
站长之家(ChinaZ.com) 3 月 29 日消息，北京时间 3 月 27 日晚 21:00，华为在法国巴黎发布了上半年的重磅旗舰手机华为 P20 系列，其中华为 P20 Pro 搭载后置徕卡三摄镜头，DXOMark 更是给出 109 的高分，这也让华为 Pro 登顶地表最强拍照手机。
YouTube 油管数码大 V Unbox Therapy 就第一时间带来了华为 P20 / P20 Pro / Mate RS 保时捷版的全球独家华为开箱，在视频中带大家抢先体验华为 P20 系列。
配置方面，华为 P20 后置 1200 万+2000 万像素徕卡双摄，搭配 1.55μm 超高像素尺寸、f/1.6+f/1.8 大光圈。华为 P20 Pro 首次配备徕卡三镜头，拥有 4000 万彩色+2000 万黑白+ 800 万三倍光学变焦镜头。
P20 和 P20 Pro 均搭载了麒麟 970 处理器，其中华为 P20 配备了 4GB 内存+128GB 存储，配备 3400mAh 电池，华为 P20 Pro 配备 6GB 内存+128GB 存储，配备 4000mAh 大电池，两款产品均预装基于安卓 8.1 深度定制的 EMUI 8.1 系统。
Mate RS 保时捷版则是与 P20 Pro 一致的影像系统、双曲面 6 英寸 2K 屏幕、八曲面 IP67 级防水防尘机身、屏幕/后盖双指纹识别、麒麟 970 处理 + 6GB RAM + 256GB / 512GB 存储空间、4000mAh 电池，支持 10W 无线快充。
价格方面，华为 P20 定价 649 欧元（约合人民币 5055 元）；华为 P20 Pro 定价 899 欧元（约合人民币 7002 元）；华为 Mate RS 保时捷设计版定价分别为 1695 欧元（约人民币 13202 元）和 2095 欧元（约人民币 16317 元）。
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