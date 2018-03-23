苹果即将推出 Windows 10 UWP 版 iTunes 应用

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 23 日消息，微软在去年的开发者大会（Build 2017）上宣布，苹果 iTunes 将于 2017 年 12 月 31 日登陆微软 Windows 10 商店，而 2018 年已经快过去 3 个月了，iTunes 的 UWP 版还没有动静。

日前一名 AppleCare 顾问在 Reddit 上透露，iTunes 即将上架 Windows Store，公司内部正在测试：「刚刚接受了相关培训，该应用已做好准备，当前 Windows 10 商店还没上架，但应该很快就能见到。」

这也将是苹果推出的首款 Windows 10 应用。 这名自称 AppleCare 顾问的网友还表示，新款 iTunes 应用能够检测旧版本，然后将必要的数据（ Apple Music 曲库和 iOS 备份）无缝迁移至 Windows 10 商店版 iTunes，外观和使用体验都和官网安装版本一致。

不过苹果并不会单独推出针对性的 UWP 版 iTunes，而只是简单将目前桌面版 iTunes 移植到微软商店，便于Windows 10 S 或此后的「S 模式」下使用。