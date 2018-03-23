绝地求生刺激战场国际服哪里下载 PUBG Mobile下载地址

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绝地求生手游最近都是很火热，腾讯联合蓝洞推出的《绝地求生：刺激战场》和《绝地求生：全民出击》都很受欢迎，现在国际版也推出来了，它名称为《PUBG Mobile》，想必很多人都想试玩下，那么要从哪下载呢?下载地址在哪?小编整理了下。
据悉，目前在苹果AppStore上多个国家和地区下载排行榜已经处于第一，另外谷歌商店排行榜同样处于热门免费排行榜第一，可以说火热程度堪比PC版，甚至要超越PC版。
以下为下载地址：
安卓版：点击下载
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