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余承东：华为 P20 / Pro 全球发布会 3 月 27 日全程直播

2018-03-23 14:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 23 日消息，华为 P20 系列旗舰新机将于本月 27 日在巴黎发布，今天中午华为高级副总裁余承东就在微博上公布了本次发布会举行的具体时间。

华为 P20 系列全球发布会将于北京时间 3 月 27 日 20:30 分于法国巴黎举行，届时将会有全程视频直播。华为将在本次发布会上推出三款新机，分别是 P20、P20 Lite 和 P20 Pro，而 P20 Lite 其实就是早前在国内发布的 Nova 3e

这三款手机都将采用时下流行的全面屏设计，其中 P20 和 P20 Pro 将搭载麒麟 970 处理器，P20 Lite 将搭载麒麟 659 处理器，本次发布会最令人期待要属 P20 Pro 的后置徕卡三摄（4000 万+800 万+2000 万组合），其拍照表现令人相当期待。

有消息人士称，P20 4+128GB 的价格为 679 欧元，P20 Pro 6+128G 的价格是 899 欧元，对比去年的 Mate 10，其国行可能分别在 3500 元和 6000 元左右，具体情况还是得等 27 日的发布会上揭晓了。

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