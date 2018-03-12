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华为发布荣耀畅玩7C入门级全面屏手机：899元起

2018-03-12 16:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 12 日消息：今天下午荣耀正式发布了千元机荣耀畅玩7C，这款手机在硬件配置上还算不错，机身背部设计与荣耀V9 很相似，荣耀7C也采用了时下流行的全面屏设计，售价 899 元起。

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荣耀畅玩7C采用了中款 360 度环形对称设计，正面一块5. 99 英寸分辨率为1440* 720 的显示屏，整体屏占比很高，在底下有荣耀的“honor”logo。机身背部采用了金属材质，左上角为横排双摄镜头加闪光灯，指纹识别也放在机身背部。

配置方面，荣耀畅玩7C搭载了高通骁龙 450 处理器，3GB/4GB运行内存+32GB/64GB机身存储，并且支持最高256GB存储拓展。前置 800 万素摄像头，后置 1300 万+ 200 万像素摄像头，电池容量为3000mAh，运行基于Android 8. 0 的EMUI 8. 0 系统。

荣耀畅玩7C将于 3 月 13 日开始销售，目前官网已经开启预约，售价3GB版本 899 元、4GB版本1299元，有幻夜黑、铂光金、极光蓝、魅焰红版四种颜色可选。

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