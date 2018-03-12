红米Note 5配置曝光：骁龙636+6GB运存

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 12 日消息：3 月份小米要发布的手机除了备受关注的小米MIX 2S外，其实还有一款红米Note 5，这款红米新机将于 3 月 16 日在国内发布，其实红米Note5 就是在印度发布的红米 Note5 Pro的升级版，目前官方已经把红米Note5 的配置基本都说出来了。

红米Note5 采用全面屏设计，一块5. 99 英寸18： 9 屏幕，经典的三段式金属机身，在机身背后为竖排双摄镜头，指纹识别也放置在机身背部。配置方面，红米Note5 搭载了高通骁龙 636 处理器，6GB运行内存+64GB机身存储，拍照支持AI智能美颜。支持全网通5.0，双卡双待双4G，内置4000mAh容量电池，同样支持AI人脸解锁。

售价方面，红米Note 5 Pro在印度售价4GB+64GB版本 13999 印度卢比(约 1363 元人民币)，6GB+64GB版本 16999 印度卢比(约 1655 元人民币)，所以国内版红米Note5 价格应该也会差不多，会有3+32GB版、4+64GB版以及6+64GB版本，预计对应价格分别是 1199 元， 1499 元和 1799 元。