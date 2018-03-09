三星Galaxy S9系列充电、续航测试：不如前代

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 9 日消息：在经历过boom7 之后，三星对电池还是心有余悸，今年发布的新旗舰三星Galaxy S9 和Galaxy S9+电池容量和充电速度方面就略显尴尬，有国外网站PhoneArena给出了三星Galaxy S9 和S9+电池续航和充电方面的对比其他机型的测试。

首先是续航方面，三星Galaxy S9 的电池容量为3000mAh，Galaxy S9+的电池容量为3500mAh。虽然S9+的电池容量比S9 高一点，不过在续航方面要比S9 差，这应该和屏幕大小有关系。S9 的续航时间是 7 小时 23 分，S9+续航时间是 7 小时 8 分钟，在所有测试机型中排名最后，如下图所示。

充电方面，三星Galaxy S9 充满需要 107 分钟，居然要比前代S8 还慢，S8 充满电时间为 100 分钟。Galaxy S9+充满电用时 105 分钟，同样输给前代S8+的 99 分钟。如下图所示。

综合来看S9 系列无论是续航方面还是充电速度方面都要输给前一代S8 系列，在经历过boom7 之后，三星连进步的欲望都没有了。