“扫一扫”分享到微信

数码日爆

三星Galaxy S9系列充电、续航测试：不如前代

2018-03-09 10:57 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 9 日消息：在经历过boom7 之后，三星对电池还是心有余悸，今年发布的新旗舰三星Galaxy S9 和Galaxy S9+电池容量和充电速度方面就略显尴尬，有国外网站PhoneArena给出了三星Galaxy S9 和S9+电池续航和充电方面的对比其他机型的测试。

首先是续航方面，三星Galaxy S9 的电池容量为3000mAh，Galaxy S9+的电池容量为3500mAh。虽然S9+的电池容量比S9 高一点，不过在续航方面要比S9 差，这应该和屏幕大小有关系。S9 的续航时间是 7 小时 23 分，S9+续航时间是 7 小时 8 分钟，在所有测试机型中排名最后，如下图所示。

84b0f4a86f97202.png

充电方面，三星Galaxy S9 充满需要 107 分钟，居然要比前代S8 还慢，S8 充满电时间为 100 分钟。Galaxy S9+充满电用时 105 分钟，同样输给前代S8+的 99 分钟。如下图所示。

8d05ab033d3cd46.png

综合来看S9 系列无论是续航方面还是充电速度方面都要输给前一代S8 系列，在经历过boom7 之后，三星连进步的欲望都没有了。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

智能音箱发出笑声，半夜瘆人 亚马逊：已修复漏洞

[趣咖]· 03月09日

三星Galaxy S9系列充电、续航测试：不如前代

[数码日爆]· 03月09日

比特币安全性再被质疑 本周累计下跌15%

[区块链]· 03月09日

优客工场宣布与无界空间合并 估值达110亿元

[资本]· 03月09日

汉堡机器人Flippy亮相 每小时可以烹饪300个汉堡包

[外闻]· 03月09日

破纪录！富士康首发获通过，“光速”IPO仅用36天

[趣咖]· 03月09日

网传手机相机真的可以验钞？专业人士：简直笑话

[趣咖]· 03月09日

红米新机亮相跑分网站：搭载骁龙632+3GB运存

[数码日爆]· 03月09日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻