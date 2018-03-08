三星Galaxy Note9参数曝光：骁龙845+6.3吋全视曲面屏

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 8 日消息：三星才发布完Galaxy S9/S9+这两款旗舰手机，然而大家已经开始把目光投向Note系列的下一代新机Galaxy Note9 了，目前已经有网站曝光了三星Note9 的配置参数，当然这其中很大一部分是猜测，我们不妨也来看看。

给出的配置来看，三星 Galaxy Note9 将采用6. 3 英寸分辨率为2960* 1440 的全视曲面屏，依然是自家的Super AMOLED面板。搭载骁龙 845 处理器，另外有Exynos9810 处理器版本，这么一看和S9 系列一样啊。6GB运行内存+64GB/256GB机身存储。前置 800 万像素摄像头，光圈F1.7;后置 1200 万像素双AF摄像头，一个广角镜头，一个长焦镜头，支持 2 倍光学变焦。

其他方面，三星Galaxy Note9 内置3300mAh容量电池，支持IP68 级别防水，后置指纹识别，另外有虹膜识别。支持快充、无线充电，配备全新S触控笔。有黑色、灰色、蓝色以及紫色四种配色可选。