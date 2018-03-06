魅蓝E3什么时候上市？魅蓝E3发布会时间公布，魅蓝E3价格与配置详情

随着魅蓝E3 发布会日期的临近，魅蓝E3 的相关消息也在网上不断曝光。对于不少关注魅族手机的煤油来说，现在最为关心的莫过于魅蓝E3 什么时候上市时间、价格和配置相关信息了。

魅蓝E3 什么时候上市？

今天上午，魅蓝正式宣布将于 3 月 21 日于北京演艺中心举行「魅蓝 E3 新品发布会」。而在上市时间方面，目前有相关业内人士爆料，魅蓝 E3 正式上市时间可能于 3 月底。

魅蓝 E3 多少钱？

按照往年的惯例，魅蓝 E 系列定位千元机，售价在千元出头起，比如上一代魅蓝 E2 上市之初售价 1299 元起。考虑到新一代魅蓝 E3 不仅配备全面屏，还加入竖形双摄，价位上可能会更高一些，预计在 1700 元左右。

配置方面，魅蓝 E3 配备 5.99 英寸 1080P 全面屏，配备 4/6GB 内存 + 32/64/128GB 存储，前置 800 万像素摄像头，后置1200 万+1200 万双摄摄像头，最大的可能是搭载高通骁龙 636 处理器，支持快充，电池容量为 3300mAh。

由于魅族手机今年处理器今年会优先向高通倾斜，因此魅蓝 E3 配高通处理器的概率无疑是最大的，值得关注。